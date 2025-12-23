Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 23
|22/12/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|22/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|274125.52
|6.2296
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|22/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|127529650.00
|804681009.23
|6.3098
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|22/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|237062.58
|5.074
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|22/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21062625.00
|5.8507
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|22/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|272593.47
|6.2113
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|22/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|22390013.00
|137973241.23
|6.1623
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|22/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|996073.22
|5.4494
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|22/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|268352018.02
|6.9145
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|22/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32904097.04
|5.9609
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|22/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|265599943.09
|5.0687
