VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-22
|NL0009272749
|3938777.000
|371690652.91
|94.3670
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-22
|NL0009272772
|513000.000
|37585462.26
|73.2660
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-22
|NL0009272780
|360000.000
|30603795.72
|85.0105
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-22
|NL0009690239
|8260404.000
|308788473.08
|37.3818
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-22
|NL0009690247
|2208390.000
|37677565.32
|17.0611
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-22
|NL0009690254
|2426537.000
|29890067.54
|12.3180
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-22
|NL0010273801
|2681000.000
|51227503.91
|19.1076
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-22
|NL0010731816
|888000.000
|78387749.49
|88.2745
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-22
|NL0011683594
|95900000.000
|4550176613.72
|47.4471
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-22
|NL0010408704
|31003010.000
|1138190579.30
|36.7123
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-22
|NL0009272764
|318000.000
|19987207.98
|62.8529
