Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 23
[23.12.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU2941599081
27,136,958.00
EUR
640,000.0000
278,793,867.73
10.2736
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU2941599248
1,876,646.00
USD
0
19,570,018.32
10.4282
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU2941599834
974,532.00
GBP
0
9,903,871.27
10.1627
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU2994520851
14,432,568.00
USD
0
150,066,807.84
10.3978
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU2994520935
1,347,908.00
USD
0
13,560,862.99
10.0607
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU2994521073
89,982.00
USD
66,000.0000
921,330.28
10.2391
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU2994521669
32,476.00
GBP
0
324,622.98
9.9958
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU2941599164
107,824.00
EUR
0
1,079,719.09
10.0137
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU2941599594
20,000.00
CHF
0
200,312.07
10.0156
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
22.12.25
LU3218628298
2,300.00
MXN
0
462,334.42
201.015