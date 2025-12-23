EQS-News: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

PRESSEMITTEILUNG Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe BKHT verkauft seinen Bikeleasing-Anteil an DECATHLON PULSE SAS, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der globalen Sportmarke DECATHLON

Der Kaufvertrag sieht eine Unternehmensbewertung von Bikeleasing in Höhe von € 525 Mio. vor Frankfurt am Main, 23. Dezember 2025. Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, "Brockhaus Technologies" oder "Gesellschaft") verkauft ihre ca. 52%-Beteiligung an der BLS Beteiligungs GmbH ("Bikeleasing"). Käufer ist die DECATHLON PULSE SAS, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der in Frankreich ansässigen globalen Sportmarke DECATHLON. Der Kaufvertrag sieht eine Unternehmensbewertung von Bikeleasing in Höhe von € 525 Mio. vor. Der Kaufpreis für die Anteile an der BLS Beteiligungs GmbH wird zum Stichtag des Closings (voraussichtlich im Verlauf H1 2026) unter Berücksichtigung der zu diesem Tag vorhandenen Barmittel, Finanzschulden sowie des Standes des Nettoumlaufvermögens des Teilkonzerns Bikeleasing berechnet (Closing Accounts-Konzept). Auf Basis der Konzernzahlen der Bikeleasing-Gruppe zum 30. September 2025 ergibt eine Beispielberechnung einen anteiligen Kaufpreis für die der Brockhaus Technologies zuzurechnenden Anteile an der BLS Beteiligungs GmbH in Höhe von ca. € 240 Mio. Dieser kann allerdings aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Closing-Stichtag noch variieren. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Vollzugsbedingungen, insbesondere der fusionskontrollrechtlichen Freigaben sowie des erfolgreichen Abschlusses des erforderlichen Inhaberkontrollverfahrens durch DECATHLON und der Zustimmung der Hauptversammlung der Brockhaus Technologies. "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Transaktion. Sie ermöglicht es uns, Bikeleasing in bestmögliche Hände zu übergeben und dabei Wert für unsere Aktionäre zu realisieren. Mein Dank gilt dem gesamten Team von Bikeleasing für seinen außergewöhnlichen Einsatz", kommentiert Gründer und CEO Marco Brockhaus. Mit dieser Transaktion stellt BKHT erneut ihre Fähigkeit unter Beweis, attraktive Unternehmen mit viel Potenzial zu identifizieren, unter einem Dach zu vereinen, weiterzuentwickeln und dadurch signifikante Wertsteigerungen zu erzielen. Während der vier Jahre bei Brockhaus Technologies konnte Bikeleasing die Umsatzerlöse von 9M 2021 bis 9M 2025 mehr als verdreifachen und das bereinigte EBITDA - trotz planmäßig höherer Personal- und sonstiger betrieblicher Aufwendungen in 9M 2025 im Rahmen der langfristigen Wachstumsstrategie zur Transformation zu einer Multi-Benefit-Plattform - mehr als verdoppeln. Die Anzahl der an die digitale Plattform von Bikeleasing angeschlossenen Unternehmen stieg in diesem Zeitraum von rund 28.000 Unternehmenskunden mit 1,3 Mio. Arbeitnehmenden auf 81.000 Unternehmenskunden mit rund 3,9 Mio. Arbeitnehmenden zum 30. September 2025. Diese Erfolge sind das Ergebnis der Strategie von Brockhaus Technologies, ihre Tochterunternehmen aktiv bei der Professionalisierung und dem Aufbau wachstumsfähiger, skalierbarer Strukturen zu unterstützen. In den vergangenen vier Jahren hat BKHT sechs Add-on-Akquisitionen für Bikeleasing getätigt, darunter vier Handelsvertretungen sowie die Unternehmen Probonio und Ridepanda. Zu diesem Zweck stellt BKHT ihre langjährige Erfahrung, ihr breites Netzwerk sowie strategischen Wissenstransfer zur Verfügung. Weiteres strategisches Potenzial für Bikeleasing als Teil einer weltweit führenden Sportmarke DECATHLON PULSE konnte die bisherigen Gesellschafter von Bikleasing mit einer klaren strategischen Vision überzeugen. Als international tätiger Sportartikelhersteller und -händler bringt das französische Familienunternehmen entsprechend Expertise mit. Auch ist gewährleistet, dass Bikeleasing die unternehmerische Eigenständigkeit bewahrt, die sie stark gemacht hat. Über Brockhaus Technologies Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die margen- und wachstumsstarke Technologie- und Innovations-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz und einem langfristigen Horizont unterstützt Brockhaus Technologies ihre Tochtergesellschaften aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen- und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet Brockhaus Technologies einen Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind. Weitere Informationen unter www.brockhaus-technologies.com Kontakt:

