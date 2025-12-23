© Foto: Diego Radames - Picture AllianceTelefonica streicht 5.500 Stellen und nimmt dafür 2,5 Milliarden Euro Kosten in Kauf. Ab 2028 erwartet der Konzern jährliche Einsparungen von 600 Millionen Euro.Telefonica wird laut einer am Montag bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Mitteilung Kosten in Höhe von 2,5 Milliarden Euro (2,94 Milliarden US-Dollar) für den Abbau von rund 5.500 Arbeitsplätzen verzeichnen. Das Unternehmen teilte mit, dass es eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften getroffen hat, um Ausstiegspläne umzusetzen, die ab 2028 zu durchschnittlichen jährlichen Kosteneinsparungen von etwa 600 Millionen Euro führen werden. Laut Telefonica wird sich die Maßnahme ab 2026 positiv auf die Barmittelgenerierung auswirken, …Den vollständigen Artikel lesen
