Die Übernahme stärkt HARMANs strategische Grundlagen in den Bereichen ADAS und zentralisierte Automomobilelektronikplattformen, um den schnell wachsenden SDV-Markt zu definieren.

HARMAN International, ein weltweit führender Anbieter von Automobiltechnologie sowie Lifestyle-Audio und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd., gab heute bekannt, dass es eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb der Geschäftseinheit Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) des ZF-Konzerns geschlossen hat. ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. Im Bereich ADAS ist ZF ein führender Anbieter von Rechnerplattformen, Smart Kameras, Radarsystemen und ADAS-Software für den Automobilbereich. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 1,5 Milliarden Euro.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251223798072/de/

Mathias Miedreich, CEO of ZF Group; Young Sohn, Chairman of the Board of Directors, HARMAN and Senior Advisor, Samsung Electronics; and Christian Sobottka, Chief Executive Officer and President, Automotive Division, HARMAN, sign a definitive agreement for HARMAN to acquire ZF's ADAS business strengthening HARMAN's leadership in software-defined vehicles and advancing a unified safety-to-experience platform for automakers worldwide.

Ein strategischer Schritt hin zu einer integrierten, zentralisierten Fahrzeugarchitektur

HARMANs "Consumer Experiences. Automotive Grade." Strategie ist darauf fokussiert, die Geschwindigkeit, Intelligenz und intuitiven Erfahrungen, die Verbraucher von führenden Technologiemarken erwarten, in Fahrzeuge zu integrieren und dabei zudem die höchsten Standards für Fahrzeugsicherheit, Zuverlässigkeit und langfristige Plattformunterstützung zu erfüllen. Da Automobilhersteller zunehmend auf softwaredefinierte Fahrzeuge (SDV) setzen, ermöglicht der Ansatz von HARMAN Fahrerlebnisse, die Sicherheit und assistiertes Fahren nahtlos mit Komfort, Konnektivität und Fahrzeugintelligenz verbinden. Mit dieser Übernahme sichert sich HARMAN einen strategischen Zugang zu den Märkten für ADAS-Technologien und zentrale Compute-Plattformen. Damit sichert und stärkt HARMAN seine Rolle im schnell wachsenden SDV-Markt und schafft die Grundlage für weiteres Wachstum.

Durch die Integration der ADAS-Fähigkeiten von ZF in HARMANs führende Digital-Cockpit-Lösungen in einer zentralisierten Rechnerarchitektur stärkt HARMAN durch die Übernahme seine Position im Bereich von Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation. Die Kombination schafft die Grundlage für zukünftige zentrale Rechenlösungen, die assistiertes und automatisiertes Fahren, Sicherheit und Nutzererlebnisse auf einer gemeinsamen Plattform zusammenführen. Dieser Ansatz vereinfacht das Systemdesign, reduziert die Integrationskomplexität und unterstützt effizientere Innovationszyklen. HARMAN ermöglicht OEMs hierdurch, in großem Maßstab differenziertere sowie kontextbezogenere Fahrer- und Passagiererlebnisse anzubieten.

"Die Branche befindet sich an einem Wendepunkt, an dem Sicherheit, Intelligenz und das Fahrerlebnis im Innenraum durch eine einheitliche Computerarchitektur miteinander verbunden werden müssen", sagt Christian Sobottka, Chief Executive Officer und President der Automotive Division von HARMAN. "Diese Vereinbarung ist eine strategische Erweiterung unseres Portfolios um ADAS-Funktionen, die eine neue Klasse domänenübergreifender Erfahrungen von wahrnehmungsbasierten akustischen Hinweisen bis zu personalisierterem, situationsbewussten Fahren ermöglichen. In Kombination mit der langjährigen Automobilkompetenz von HARMAN und unterstützt durch die umfassende Technologieführerschaft von Samsung sind wir damit in der Lage, OEMs bei der Entwicklung der nächsten Generation intelligenter, empathischer und vernetzter Fahrzeuge zu unterstützen."

"Mit HARMAN haben wir den idealen Partner gefunden, um das Wachstums- und Innovationspotenzial unseres Fahrerassistenz-Geschäfts für Pkw voll zu entfalten", sagt der ZF-Vorstandsvorsitzende Mathias Miedreich. "Zugleich trägt die Transaktion dazu bei, die Verbindlichkeiten von ZF deutlich zu reduzieren. Die Veräußerung ermöglicht uns, dass wir unsere Ressourcen auf jene Kerntechnologien von ZF konzentrieren, in denen wir global führend sind."

"Samsung kann auf eine erfolgreiche Bilanz strategischer Akquisitionen verweisen, die Innovationen beschleunigen und die Möglichkeiten für unsere Kunden erweitern", sagt Young Sohn, Vorsitzender des HARMAN-Aufsichtsrats und Senior Advisor bei Samsung Electronics. "Seit der Übernahme von HARMAN im Jahr 2017 hat das Unternehmen sein Automobil- und Audiogeschäft von 7 Milliarden US-Dollar auf heute mehr als 11 Milliarden US-Dollar gesteigert. Die Hinzunahme der ADAS-Fähigkeiten von ZF baut diese Dynamik weiter aus. Damit wird HARMAN seine Technologiebasis erweitern, um noch sicherere, intelligentere und intuitivere Erfahrungen im Fahrzeug zu bieten. Diese Übernahme stärkt HARMANs Führungsrolle bei der Transformation der Branche und unterstreicht Samsungs langfristiges Engagement für die Zukunft der Mobilität."

"Diese Transaktion stellt einen wichtigen Meilenstein in der Umsetzung von HARMANs langfristiger Unternehmensstrategie dar und stärkt unser Portfolio weiter", sagt Carolin Reichert, Chief Strategy Officer von HARMAN. "Während des gesamten Prozesses haben wir mit ZF äußerst konstruktiv zusammengearbeitet und unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, einen hochkomplexen Carve-out erfolgreich umzusetzen."

Als Teil der Vereinbarung werden voraussichtlich rund 3.750 ZF-Mitarbeiter in Europa, Amerika und Asien nach Abschluss der Transaktion zu HARMAN wechseln. Die Transaktion wird, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2026 abgeschlossen sein.

Nach dem Abschluss der Transaktion wird HARMAN die ADAS-Fähigkeiten von ZF in seine zentralisierte Rechen- und digitale Cockpit-Roadmap integrieren, wodurch OEMs skalierbarere, sicherheitsintegrierte Fahrzeugarchitekturen umsetzen können. HARMAN und ZF werden bestehende Programme weiterhin intensiv unterstützen und gleichzeitig ihre Teams aus den Bereichen Entwicklung, ADAS und Rechenleistung aufeinander abstimmen, um Innovationen für Plattformen der nächsten Generation voranzutreiben.

ÜBER HARMAN

HARMAN ist ein weltweit führender Anbieter von Lifestyle-Audio- und Automobiltechnologie Wir schaffen smarte Erlebnisse, die das Leben der Menschen unterwegs auf der Straße, zu Hause, auf der Bühne und überall dazwischen bereichern. Unsere bekannten Audiomarken darunter JBL, Harman Kardon, AKG, Bowers Wilkins, Denon und Marantz bieten Verbrauchern und Audio-/Video-Profis weltweit herausragenden Klang. Mehr als 50 Millionen Fahrzeuge weltweit vertrauen auf die Technologien von HARMAN, um das Fahrerlebnis noch sicherer, intelligenter und intuitiver zu machen. HARMAN ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co., Ltd. und beschäftigt weltweit rund 30.000 Mitarbeiter.

ÜBER ZF

ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern. Das Unternehmen liefert hochentwickelte Produkte und Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. Mit einem umfassenden Produktprogramm beliefert ZF vor allem Automobilhersteller, Mobilitätsanbieter und neu entstehende Unternehmen im Bereich Transport und Mobilität. ZF elektrifiziert Fahrzeuge unterschiedlichster Kategorien und trägt mit seinen Produkten dazu bei, Emissionen zu reduzieren, das Klima zu schützen sowie die Mobilität sicherer zu machen. Neben den Automotive-Bereichen Pkw und Nutzfahrzeuge bedient ZF Marktsegmente wie Bau- und Landmaschinen, Windkraft, Schifffahrt, Bahntechnik und Prüfsysteme.

Im Jahr 2024 hat ZF mit weltweit rund 161.600 Mitarbeitern einen Umsatz von 41,4 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen ist an 161 Produktionsstandorten in 30 Ländern vertreten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251223798072/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

HARMAN

Dawn Geary

Director, Global Communications, Automotive

Dawn.geary@harman.com

ZF-Konzern

Mirko Gutemann

Pressesprecher Konzernentwicklung, ADAS-/AD-Technologie, Sicherheitstechnik

mirko.gutemann@zf.com