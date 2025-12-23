Anzeige
PR Newswire
23.12.2025 09:12 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 23

[23.12.25]

TABULA ICAV

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE00BN4GXL63

9,107,633.00

EUR

0

89,661,817.85

9.8447

Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE00BN4GXM70

31,280.00

SEK

0

3,091,888.62

98.8455

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE00BMDWWS85

44,815.00

USD

0

5,371,855.75

119.8674

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE00BN0T9H70

69,803.00

GBP

0

8,119,463.31

116.3197

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE00BKX90X67

55,079.00

EUR

0

5,987,068.63

108.6997

Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE00BKX90W50

15,811.00

CHF

0

1,530,956.60

96.8286

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000L1I4R94

1,676,113.00

USD

0

19,480,919.24

11.6227

Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000LJG9WK1

525,302.00

GBP

0

5,311,452.19

10.1112

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000JL9SV51

40,471.00

USD

0

490,220.63

12.1129

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000BQ3SE47

3,710,547.00

SEK

0

420,795,187.06

113.4052

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000LSFKN16

656,306.00

GBP

0

6,678,226.85

10.175

Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000LH4DDC2

172,747.00

EUR

0

1,952,963.39

11.3053

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000WXLHR76

1,013,673.00

EUR

0

10,894,296.03

10.7473

Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000P7C7930

73,581.00

GBP

0

815,939.23

11.089

Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000CV0WWL4

11,000,000.00

JPY

0

1,356,942,187.42

123.3584

Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE0002A3VE77

700,000.00

EUR

0

8,946,759.30

12.7811

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000YMBL844

2,281,357.00

USD

0

23,976,261.53

10.5096

Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000RH1ZG27

64,427.00

USD

0

672,517.24

10.4384

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000CCQKON9

2,234,999.00

EUR

0

22,671,118.67

10.1437

Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000I8CR2Q4

5,005.00

EUR

0

50,061.55

10.0023

Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE0009ZTL4B5

510,000.00

USD

0

5,456,314.54

10.6987

Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000Y3FZEN4

521,000.00

USD

0

5,367,266.17

10.3019

Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000J8RGOJ4

994,457.00

USD

0

9,953,951.49

10.0094

Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

22.12.25

IE000P9STSM0

1,000.00

MXN

0

1,001,465.91

1001.4659


© 2025 PR Newswire
