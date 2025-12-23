© Foto: Sebastian Gollnow/dpaDer jahrelange Diesel-Rechtsstreit in den USA nähert sich seinem Ende und kostet Mercedes-Benz erneut eine hohe Millionensumme.Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz steht in den USA kurz davor, die letzten großen Altlasten aus dem Diesel-Skandal aus dem Weg zu räumen. Mit einem Vergleich in Höhe von rund 150 Millionen US-Dollar - umgerechnet etwas mehr als 102 Millionen Euro - will der Konzern den Streit um angebliche Abgasverstöße endgültig beilegen. Wie ein Unternehmenssprecher in Stuttgart bestätigte, wurden entsprechende Vereinbarungen mit US-Bundesstaaten geschlossen. Die Vergleiche müssen noch von zuständigen Gerichten genehmigt werden. Betroffen sind rund 250.000 Diesel-Pkw und …Den vollständigen Artikel lesen
