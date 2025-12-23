Datum der Anmeldung:
19.12.2025
Aktenzeichen:
B8-114/25
Unternehmen:
MR Infrastructure Investment GmbH, München, ERGO Private Capital Gesundheit GmbH, Düsseldorf und Fred. Olsen Ocean Ltd., Hamilton (BMU); Begründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Transport- und Installationsdienstleistungen im Bereich Offshore-Windkraftanlagen
