Datum der Anmeldung:
19.12.2025
Aktenzeichen:
B11-91/25
Unternehmen:
AVG ROSIER GmbH, Menden; Erwerb aller Anteile an der und alleinige Kontrolle über die Autohof Reimers GmbH, Rellingen
Produktmärkte:
Einzelhandel mit Kfz-Ersatzteilen, Einzelhandel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen, sonstige Kfz-Dienstleistungen
