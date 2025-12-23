Datum der Anmeldung:
18.12.2025
Aktenzeichen:
B3-130/25
Unternehmen:
GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple / Hans Peter Esser (Anteils-und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Defibrillatoren, Patientenmonitoringsysteme, Patientenüberwachungsgeräte, Thoraxkompressionsgeräte
18.12.2025
Aktenzeichen:
B3-130/25
Unternehmen:
GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple / Hans Peter Esser (Anteils-und Kontrollerwerb)
Produktmärkte:
Defibrillatoren, Patientenmonitoringsysteme, Patientenüberwachungsgeräte, Thoraxkompressionsgeräte
© 2025 Bundeskartellamt