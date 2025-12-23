Datum der Anmeldung:
18.12.2025
Aktenzeichen:
B7-112/25
Unternehmen:
EMERAM Private Equity Fund II SCSp, Senningerberg (LUX); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über Hochfrequenz Unternehmensberatung GmbH, Grünwald
Produktmärkte:
IT-Dienstleistungen IT-Beratung, Softwareentwicklung
