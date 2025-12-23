Datum der Anmeldung:
18.12.2025
Aktenzeichen:
B5-110/25
Unternehmen:
OEP Capital Advisors L.P., New York (USA); Mittelbarer Erwerb der alleinigen Kontrolle über die Montanhydraulik GmbH, Holzwickede und die Montan-Hydraulik GmbH & Co. KG, Holzwickede
Produktmärkte:
Herstellung von Lösungen für die Schwerlast-Bewegungs- und Durchflusssteuerung; Hydraulikzylinder und Hydraulikantriebe
