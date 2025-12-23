Datum der Anmeldung:
17.12.2025
Aktenzeichen:
B9-128/25
Unternehmen:
Compass Group Deutschland GmbH; Erwerb von 100 % der Anteile an und alleiniger Kontrolle über die Pro Care Management GmbH
Produktmärkte:
Beschaffungsdienstleistungen im Verpflegungsbereich
