Datum der Anmeldung:
17.12.2025
Aktenzeichen:
B5-109/25
Unternehmen:
Capmont Group AG, Freienbach (Schweiz); Erwerb von Anteile an und der Kontrolle über die ROCKFIN S.A, Malkowo (Polen)
Produktmärkte:
Öl- und Kraftstoffsysteme hydraulische Systeme Filtersysteme Verntile Druckbehälter Kompressoren
17.12.2025
Aktenzeichen:
B5-109/25
Unternehmen:
Capmont Group AG, Freienbach (Schweiz); Erwerb von Anteile an und der Kontrolle über die ROCKFIN S.A, Malkowo (Polen)
Produktmärkte:
Öl- und Kraftstoffsysteme hydraulische Systeme Filtersysteme Verntile Druckbehälter Kompressoren
© 2025 Bundeskartellamt