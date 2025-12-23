Anzeige / Werbung

Tief kaufen, hoch verkaufen: Der häufigste Fehler von Anlegern

"Tief kaufen, hoch verkaufen" klingt einfach - doch an der Börse scheitern viele genau daran. Statt rational zu handeln, kaufen Anleger häufig in Phasen großer Euphorie und verkaufen aus Angst, wenn die Kurse fallen. Studien zeigen: Genau dieses Verhalten sorgt dafür, dass Privatanleger langfristig deutlich hinter der Marktrendite zurückbleiben.

Der Grund liegt weniger in fehlendem Wissen als in der Psychologie. Steigende Kurse lösen FOMO (Fear of Missing Out) aus - die Angst, eine Chance zu verpassen. Sinkende Kurse erzeugen Unsicherheit und Panik. Das Resultat ist ein klassischer Teufelskreis: Käufe nahe am Hoch, Halten bei Verlusten und Verkäufe am Tiefpunkt.

Langfristig erfolgreiche Anleger gehen anders vor. Sie verlassen sich nicht auf kurzfristiges Market Timing, sondern auf eine klare Strategie, solide Fundamentaldaten und Geduld. Anstatt auf jede Marktbewegung zu reagieren, konzentrieren sie sich auf Unternehmensqualität, langfristige Trends und ein kontrolliertes Risiko.

Warren Buffett bringt es auf den Punkt: "Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful."

Wer seine Emotionen im Griff hat, antizyklisch denkt und konsequent investiert, erhöht die Chancen auf nachhaltigen Anlageerfolg deutlich - ganz ohne den perfekten Ein- oder Ausstiegszeitpunkt.

