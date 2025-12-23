München (ots) -- Zum Jahresausklang setzt der HISTORY Channel auf ein Staraufgebot und zeigt am 31. Dezember unter anderem die Doku-Serie "Kevin Costner's The West", der von Leonardo DiCaprio produzierte Doku-Zweiteiler "Sitting Bull" und die komplette erste Staffel der Doku-Reihe "Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo".- Am 2. Januar startet der HISTORY Channel in den "Mystery-Januar" mit zahlreichen Dokus und Doku-Serien, unter anderem mit William Shatner, Danny Trejo und Laurence Fishburne - täglich ab 8 Uhr (Ausnahme: 1. und 27.1.) sowie auf Abruf.Der HISTORY Channel lässt das Jahr mit prominent besetzten Doku-Highlights ausklingen. Ab 8:10 Uhr geht es am Mittwoch, 31. Dezember, in der ersten Staffel der Doku-Reihe "Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo" zunächst um faszinierende Geschichten hinter bedeutenden Entdeckungen, die oftmals unglaublich erschienen, bevor ab 15:45 Uhr der von Leonardo DiCaprio produzierte Doku-Zweiteiler "Sitting Bull" mit Michael Spears in der Hauptrolle und ab 18:45 Uhr die achtteilige Doku-Serie "Kevin Costner's The West" in den Wilden Westen entführen.Ergänzt wird die Silvesterprogrammierung des HISTORY Channels durch die anderthalbstündige Dokumentation "Jim Thorpe - Der vergessene Champion" über Leben und Vermächtnis des US-Spitzensportlers mit indigenen Wurzeln (14:15 Uhr) und eine Episode der Kurzfilmreihe "Der Geschichte auf der Spur" mit dem Schauspieler Niklas Marian Müller (8 Uhr).Am 2. Januar startet der HISTORY Channel dann in seinen "Mystery-Januar" mit zahlreichen Dokumentationen und Doku-Serien über ungewöhnliche Phänomene, rätselhafte Erscheinungen, Schatzsuchen und geheimnisumwobene Orte. Auch der Themenmonat ist mit William Shatner, Danny Trejo und Laurence Fishburne hochkarätig besetzt. Zu sehen sind in mehr als 300 Programmstunden unter anderem Episoden von "Ancient Aliens" (neue Folgen der Staffel 17 ab 13.1.), "Aliens im Outback", "Das Geheimnis der Skinwalker Ranch" (neue Folgen der Staffel 6 mittwochs ab 20:15 Uhr), "Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo", "History's Greatest Mysteries" mit Laurence Fishburne (neue Folgen der Staffel 6 donnerstags ab 21:05 Uhr) sowie "The UnXplained mit William Shatner" (neue Folgen der Staffel 6 mittwochs ab 21:55 Uhr).Über "Kevin Costner's The West":Die Doku-Serie bietet einen neuen Blick auf die komplexe Geschichte des amerikanischen Westens, überwindet Klischees und erzählt aus einer Vielzahl von Perspektiven die Chancen, Abenteuer und Konflikte dieser Zeit - von den Anfängen bis zu den prägenden Umbrüchen eines ganzen Jahrhunderts. "Kevin Costner's The West" widmet sich dem unerbittlichen Wettbewerb um Land, Macht und Identität, der die Geschichte der Vereinigten Staaten prägte, und spannt den Bogen von historischen Persönlichkeiten wie Lewis und Clark oder Sacajawea über die Konflikte zwischen Gesetzeshütern und Outlaws bis hin zum Aufstieg von Cowboys und Farmerfamilien. Die Doku-Serie befasst sich sowohl mit kriegerischen Auseinandersetzungen als auch prägenden Persönlichkeiten jener Zeit - von Häuptling Little Turtles entscheidendem Sieg über die US-Armee, der eine Gegenoffensive unter General "Mad" Anthony Wayne sowie das weitere Vorrücken nach Westen auslöste, bis hin zum Widerstand der Blackfeet, Comanche und Lakota-Sioux und von Anführern wie Red Cloud und Crazy Horse.Über "Sitting Bull":Er gilt als Symbol des Widerstands gegen die US-amerikanische Expansion und als eine der prägendsten Persönlichkeiten der indigenen Geschichte Nordamerikas: Sitting Bull. Die zweiteilige Dokumentation mit Michael Spears ("Der mit dem Wolf tanzt") in der Titelrolle widmet dem Leben und Vermächtnis dieser zentralen Figur in der US-amerikanischen Geschichte. "Sitting Bull" befasst sich mit den wichtigsten Stationen aus dem Leben des legendären Anführers der Lakota-Sioux und zeichnet entscheidende Entwicklungen in der indigenen Geschichte Nordamerikas nach, etwa die Schlacht am Little Bighorn, den Angriff am Washita, die Schlacht am Cedar Creek und das Massaker von Wounded Knee.Über "Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo":In der Doku-Reihe begibt sich Danny Trejo auf eine Entdeckungsreise zu faszinierenden historischen Funden und Geheimnissen. In acht 45-minütigen Episoden widmet Trejo sich faszinierenden Geschichten hinter bedeutenden Entdeckungen, von verborgenen Schätzen und heiligen Objekten bis hin zu unterirdischen Tunneln und historischen Artefakten, ergänzt durch Experteninterviews.