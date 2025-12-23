Was ist die Core-Satellite-Strategie? Erklärung, Aufbau & Vorteile

Anzeige / Werbung

Die Core-Satellite-Strategie: Stabil investieren und gezielt Chancen nutzen

Viele Anleger stehen vor der gleichen Herausforderung: Sicherheit und Renditechancen sinnvoll miteinander zu verbinden. Genau hier setzt die Core-Satellite-Strategie an - ein bewährter Ansatz, der Struktur, Flexibilität und Risikokontrolle kombiniert.

Im Kern (Core) des Portfolios stehen breit diversifizierte, langfristig ausgerichtete Investments wie ETFs auf globale Aktien- oder Anleihemärkte. Dieser stabile Grundstock sorgt für Ruhe im Depot, reduziert Schwankungen und bildet die Basis für den Vermögensaufbau.

Ergänzt wird der Core durch sogenannte Satelliten. Dabei handelt es sich um gezielte Beimischungen mit höherem Renditepotenzial, etwa einzelne Aktien, Themen-ETFs, Rohstoffe oder aktive Strategien. Diese Satelliten erlauben es Anlegern, auf Marktchancen, Trends oder individuelle Überzeugungen zu setzen - ohne das gesamte Portfolio unnötig zu riskieren.

Der große Vorteil der Core-Satellite-Strategie liegt in ihrer Flexibilität: Während der Core langfristig gehalten wird, können Satelliten je nach Marktlage angepasst, ausgetauscht oder reduziert werden. So bleibt das Portfolio dynamisch, ohne seine Stabilität zu verlieren.

Gerade in unsicheren Marktphasen bietet dieser Ansatz eine ausgewogene Lösung zwischen Sicherheit und Wachstum - für Einsteiger ebenso wie für erfahrene Anleger.

?? Hier geht es zum vollständigen Artikel

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.