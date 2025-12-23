Anzeige / Werbung

Wie schütze ich mein Geld vor Trump-Crashs & Co.?

Politische Unsicherheiten, geopolitische Konflikte und wirtschaftliche Schocks können Börsen innerhalb weniger Tage stark unter Druck setzen. Ereignisse wie die Corona-Krise, der Ukraine-Krieg oder die handelspolitischen Turbulenzen unter Donald Trump haben gezeigt: Einseitige Portfolios sind besonders anfällig für plötzliche Markteinbrüche.

Viele Anleger stellen sich daher die Frage, wie sie ihr Vermögen besser absichern und gleichzeitig Chancen nutzen können. Die Antwort lautet immer häufiger: strategische Diversifikation - global, flexibel und über verschiedene Anlageklassen hinweg.

Ein zentrales Instrument dafür ist das Multi-Märkte-Konto von WH SelfInvest. Es ermöglicht den Zugang zu internationalen Börsen, unterschiedlichen Währungen und einer breiten Palette von Finanzinstrumenten - alles gebündelt in einem einzigen Depot. So lassen sich Klumpenrisiken reduzieren und Portfolios gezielt an veränderte Marktbedingungen anpassen.

Ob konservative Anleger mit Fokus auf ETFs und Anleihen oder aktive Investoren, die auch Absicherungsstrategien mit Optionen oder Futures nutzen: Entscheidend ist nicht das Vermeiden jeder Krise, sondern der richtige Umgang mit Unsicherheit.

Wer global investiert, Risiken verteilt und flexibel bleibt, ist deutlich besser auf Marktverwerfungen vorbereitet - ganz gleich, ob sie politisch, wirtschaftlich oder geopolitisch ausgelöst werden.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.