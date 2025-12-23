Bonn (www.anleihencheck.de) - Am 18. Dezember werden nach der shutdownbedingten Verzögerung die Verbraucherpreisdaten für den November veröffentlicht, für den Oktober wird es jedoch keine Daten geben, so die Analysten von Postbank Research.Der offizielle Arbeitsmarktbericht für Oktober und November liefere ein gemischtes Bild: Im Oktober sei die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 105.000 Stellen gesunken. Im November würde deren Zahl gegenüber dem Vormonat hingegen mit 64.000 etwas stärker als erwartet steigen. Die Arbeitslosenquote sei jedoch von 4,4 im September auf 4,6 Prozent im November, den höchsten Stand seit September 2021, gesprungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
