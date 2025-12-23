? Pravin Desale, Head of R&D, hält den Eröffnungsvortrag zum Thema der wachsenden Nachfrage nach FPGA mit niedrigem Energieverbrauch

? Mehrere technische Sessions mit Fokus auf Edge-KI, Sensorfusion, Systemdesign und mehr

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen, kündigte heute seine Ausstellungspläne für die bevorstehende internationale VLSID Conference an, die vom 3. bis 7. Januar 2026 in Pune (Indien) stattfindet.

Im Rahmen dieser Veranstaltung hält Lattice Senior Vice President of Research and Development Pravin Desale die Eröffnungsrede, in der er die Marktdynamik und Trends erörtert, die energieeffiziente FPGA an der Spitze der technologischen Fortschritte positionieren. Lattice nimmt außerdem an Track Sessions und Podiumsdiskussionen zum Thema energieeffiziente FPGA und KI vom Edge bis in die Cloud teil und präsentiert Technologievorführungen mit Branchenpartnern zu fortschrittlichen Automobil- und Roboteranwendungen.

Wer: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Was Wann (WEZ+2): Lattice Demo Showcase (Major Stall B1), 5. 7. Januar Eröffnungsrede 5. Januar, 10:30 Uhr 11 Uhr im Main Auditorium "Energie der Zukunft Wie energieeffiziente FPGA die Technologielandschaft von morgen gestalten" von Pravin Desale, Head of R&D, Lattice Semiconductor Track Sessions und Podiumsdiskussionen 3. Januar, 14 Uhr 15:30 Uhr in Halle 3 "FPGA-basiertes Systemdesign für VLSI-Ingenieure: Nutzung der Lattice-Lösung" 6. Januar, 13:50 Uhr 14:40 Uhr im Main Auditorium Halbleiterlösungen der nächsten Generation für KI für Hyperscale- und Edge-Anwendungen" 6. Januar, 17:25 Uhr 17:55 Uhr in Sabha 1 Grenzen durchbrechen: "Aufbau zukunftsfähiger Karrieren in der Halbleiterbranche"

Wo: Pune, Maharashtra, Indien.



Im Mittelpunkt der Internationalen VLSI Design Embedded Systems Konferenz stehen die jüngsten Fortschritte bei VLSI und Embedded-Systemen. Zu den Teilnehmern gehören mehr als 2.000 Ingenieure, Studenten und Fakultätsmitglieder, Fachleute aus der Branche und akademischen Welt, Forscher, Regierungsbeamte und Behördenvertreter.

Weitere Ressourcen

Weitere Informationen über Lattice erhalten Sie unter https://www.latticesemi.com.

Weitere Informationen über die Konferenz erhalten Sie unter VLSID Conference.

Über Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) ist der Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen. Wir lösen Kundenprobleme im gesamten Netzwerk von der Edge bis zur Cloud in den wachstumsstarken Kommunikations-, Computing-, Industrie-, Automobil- und Endverbrauchermärkten. Unsere Technologie, unsere langjährigen Beziehungen und unser Engagement für erstklassigen Support ermöglichen unseren Kunden eine schnelle und einfache Freisetzung ihrer Innovationen, um eine intelligente, sichere und vernetzte Welt zu schaffen.

Mehr Informationen über Lattice finden Sie unter www.latticesemi.com. Sie können uns auch folgen über LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat oder Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& Design) und spezifische Produktbezeichnungen sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Lattice Semiconductor Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Die Verwendung des Wortes "Partner" impliziert keine rechtliche Partnerschaft zwischen Lattice und einem anderen Unternehmen.

ALLGEMEINER HINWEIS: Andere in dieser Mitteilung erwähnte Produktnamen dienen ausschließlich Identifizierungszwecken und können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251222384389/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN:

Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com



ANSPRECHPARTNER FÜR INVESTOREN:

Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com