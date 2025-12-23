Weiterlesen...

Normalerweise ist beim Bernecker Börsenkompass am Freitag Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste, nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor und fassen die Transaktionen der Woche zusammen. Nicht so letzten Freitag, als wir angekündigt hatten, den Stop&Go auf Montag zu verschieben. Hier also der letzte Stop&Go für dieses Jahr. Außerdem mit dabei: unser Angebot den Bernecker Börsenkompass drei Monate lang für einmalig fünf Euro zu testen. Die Details dazu finden Sie im unteren Teil dieses Beitrags.Wir führen momentan 41 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 56 %. Letzte Woche hatten wir einen Ausblick auf 2026 und auf das SpaceX-IPO mit dabei. Außerdem haben wir einen Nachkauf vorgenommen, ein Limit platziert und zwei Ratings geändert. Heute liefern wir noch ein paar Details aus der letzten Woche nach und unterbreiten ein Angebot zum testen. Betroffen sind unter anderem SpaceX, Alphabet, Netflix, Warners Bros, Sanofi, Mutares, GSK, Hugo Boss, Biontech und Trainline. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der DAX schlägt sich im Dezember bisher etwas besser als die Wall Street. Das erinnert ein wenig an die erste Jahreshälfte, in der das deutsche Börsenbarometer den US-Indizes davon eilte. Im Chartvergleich sieht das so aus:Ein Teil der relativen Stärke ist auf Window Dressing zurückzuführen, bei dem die gut gelaufenen Titel eines Jahres noch mal gekauft werden, damit der Depotbestand zum Berichtstag schick aussieht. Sie können diesen saisonale Effekt geflissentlich zur Seite legen. Ab dem neuen Jahr, wird er keine Rolle mehr spielen.Lassen Sie sich lieber von unseren Ausblick und den Chancen inspirieren, die im kommenden Jahr auf Sie warten. Dazu haben wir letzte Woche mehrere Artikel veröffentlicht.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!