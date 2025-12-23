Ein Highlight der diesjährigen Awardsaison in der Spielebranche wurde nachträglich umgeschrieben: Die Indie Game Awards 2025 haben zwei ihrer wichtigsten Auszeichnungen für das RPG Clair Obscur zurückgezogen. Grund ist der Einsatz von generativer KI. Die Indie Game Awards (IGA), eine renommierte Auszeichnung für unabhängige Spiele, hatten Clair Obscur: Expedition 33 von Sandfall Interactive zunächst sowohl als "Game of the Year" als auch als Bestes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n