Die Aktie rutschte gestern in Paris um 1,5 % ab und zählte damit im EuroStoxx 50 zu den schwächsten Werten. Auslöser: Peking kündigte vorläufige Anti-Subventionszölle auf bestimmte Milchprodukte aus der Europäischen Union an. Die Abgaben liegen je nach Produktgruppe und Anbieter zwischen 21,9 % und 42,7 % und sollen bereits ab dem 23. Dezember, also ab heute gelten. Betroffen sind unter anderem frische und verarbeitete Käse, Quark, Blauschimmelkäse sowie einige Milch- und Sahneprodukte. Das chinesische Handelsministerium begründete den Schritt mit vorläufigen Ergebnissen einer Anti-Subventionsuntersuchung, die im August 2024 nach einem Antrag des Dairy Association of China gestartet wurde. Neben Danone stehen auch weitere Exporteure und Produzenten im Fokus, etwa Arla, Lactalis, FrieslandCampina und Saputo. Charttechnisch fiel Danone gestern unter die 50-Tage-Linie, die 21-Tage-Linie gerät nun ebenfalls unter Druck. Der Bruch bzw. die Gefährdung dieser wichtiger Durchschnittslinien erhöht zumindest kurzfristig den Verkaufsdruck. Wichtig ist nun vor allem, dass die Unterstützungsmarke bei knapp 75 € weiterhin Bestand hat.