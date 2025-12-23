Die Aktie von Bloom Energy hat in diesem Jahr bereits gezeigt, wie stark Erwartungen und Realität an der Börse auseinanderdriften können. Nach einem rasanten Anstieg ist der Kurs deutlich zurückgekommen, während sich die strategischen Perspektiven des Unternehmens weiter ausweiten. Rasanter Höhenflug und jäher Rücksetzer Bloom Energy Corporation hatte mit dem Plan, Rechenzentren zuverlässig mit Energie zu versorgen, vor einigen Monaten für Aufsehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
