Glitches in Videocalls, also technische Störungen wie eingefrorene Bilder oder verzerrte Stimmen, können das Vertrauen in das Gegenüber negativ beeinflussen. Die Folgen sollten vor allem bei Bewerbungsgesprächen nicht unterschätzt werden. Die meisten Menschen empfinden kurzzeitige Bildaussetzer oder Tonprobleme bei Videocalls sicher als nervig. Wie Forscher:innen jetzt herausgefunden haben, sind die Auswirkungen solcher Glitches aber nicht zu unterschätzen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n