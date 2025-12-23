Chart des Tages: GOLD

Goldpreis vor neuem Rekordhoch - Gold Analyse zur aktuellen Rally - Charttechnische Analyse

Der Goldpreis setzt seine dynamische Aufwärtsbewegung fort und verzeichnete zuletzt einen Anstieg von 0,82 %. Kurzzeitig näherte sich der Goldkurs einem weiteren wichtigen Meilenstein bei 4.500 USD je Unze und erreichte ein Tageshoch von 4.495 USD. Damit bleibt Gold klar im Fokus der Anleger und bestätigt seine Rolle als bevorzugter sicherer Hafen.

Die anhaltende Gold-Rally wird vor allem durch eine stark gestiegene Nachfrage nach sicheren Anlagen getragen. Ausschlaggebend sind die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten, insbesondere die Spannungen zwischen den USA und Venezuela sowie weitere internationale Konfliktherde. Diese Entwicklungen dämpfen die Risikobereitschaft an den Finanzmärkten und stützen den Goldpreis nachhaltig.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

