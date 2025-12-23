Dortmund (ots) -Die Apricus Solar AG bündelt ihre Aktivitäten konsequent auf großskalige Energieinfrastruktur. Der strategische Schwerpunkt liegt künftig auf Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) sowie Freiflächen-Photovoltaik im Utility-Scale-Bereich.Im Zuge dieser klaren strategischen Entscheidung wurden Führungs und Eigentumsstrukturen eindeutig geordnet. Die operative Gesamtverantwortung liegt künftig bei einem Vorstand. Oliver vom Lehn verantwortet als alleiniger Vorstand die Umsetzung des klar definierten Wachstumskurses und trägt die maßgebliche Entscheidungsverantwortung für Strategie, Kapitalallokation und operative Steuerung. Der bisherige Vorstand Dennis Friesen übernimmt nach entsprechender Wahl durch die Hauptversammlung den Vorsitz im Aufsichtsrat.Im Rahmen der Fokussierung hat die Connected Dots Holding GmbH die Aktienmehrheit an der Apricus Solar AG übernommen. Das Engagement der Holding konzentriert sich gezielt auf Speicher- und Utility-Scale-Geschäftsmodelle. Das Arrangement im Privatkundenbereich wird von der Holding nicht weiter verfolgt. Die Anteile wurden in dem Zuge veräußert.Die strategische Fokussierung folgt einer klaren Marktlogik. Großspeicher- und Utility-Scale-Projekte unterscheiden sich grundlegend von dem kleineren Endkundensegment. Sowohl in der Kapitalstruktur als auch in der technischen Systemtiefe, der Projektlaufzeit und der organisatorischen Ausprägung. Diese Geschäftslogiken folgen unterschiedlichen strukturellen Anforderungen.Nach mehr als 10 Jahren Historie, ist die Marke Winkel seit über einem Jahr auch organisationstechnisch als eigenständige Gesellschaft am Markt etabliert. Mit dem Abschluss der M&A-Transaktionen wird diese Struktur nun auch auf Beteiligungs- und Markenseite konsequent abgeschlossen. Die Trennung der Geschäftsmodelle ist damit zum Jahreswechsel vollzogen. Über die Höhe der Kaufpreise wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.Die Apricus Solar AG realisiert künftig keine Kleinanlagen mehr als eigenständiges Geschäftsmodell. Kompetenzen aus dem Residential-Umfeld bleiben jedoch bewusst als operative Ressource erhalten. Die Geschäftsbeziehungen zwischen den verbundenen Gesellschaften bleiben bestehen und sind klar strukturiert. Strategische Kontinuität wird über die Aufsichtsgremien sichergestellt.Künftig investiert die Apricus Solar AG gezielt in standardisierte Systemlösungen und wiederholbare Projektarchitekturen. Der Fokus liegt auf belastbaren, skalierbaren Systemen mit klar definierten Schnittstellen.Mit dieser Entscheidung baut die Apricus Solar AG ihre Kraftwerkssparte weiterhin konsequent aus.Pressekontakt:Apricus Solar AGOliver vom Lehn, Dennis FriesenE-Mail: info@apricus-solar.deWebseite: https://www.apricus-solar.de/Original-Content von: Apricus Solar AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175887/6185219