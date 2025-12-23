INDUS hat den Erwerb von 80 % der Anteile an der PRO VIDEO Handelsgesellschaft mbH bekannt gegeben, einem deutschen Spezialisten für professionelle Medien- und audiovisuelle Systeme mit einem Jahresumsatz von etwa 24 Millionen Euro. Die Transaktion stellt die sechste Akquisition im Geschäftsjahr 2025 dar und stärkt weiter das Engineering-Segment, insbesondere im Bereich Mess-, Überwachungs- und Medientechnologie. PRO VIDEO agiert in einem strukturell wachsenden Markt, der durch Digitalisierungsinitiativen, hybride Arbeitsmodelle und zunehmende Systemkomplexität geprägt ist. Obwohl der Deal kurzfristig finanziell unbedeutend ist, verbessert er die Portfolioqualität, indem ein technologie- und dienstleistungsorientiertes Unternehmen mit geringerer Zyklenanfälligkeit hinzugefügt wird. Wir betrachten die Akquisition als strategisch sinnvoll und vollständig im Einklang mit der langfristigen Buy-and-Build-Strategie von INDUS. BUY mit unverändertem Kursziel von 35,00 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag
