Die aktuellen ACEA-Daten weisen auf eine Stabilisierung des europäischen Automarktes hin, wobei die Neuzulassungen im November zum fünften Mal in Folge gestiegen sind und die Durchdringung von Elektrofahrzeugen (EV) weiterhin zunimmt. Dies signalisiert eine normalisierende Entwicklung mit einem Fokus auf Elektrofahrzeuge nach einer längeren Phase der Entlastung von Lagerbeständen. Für Elmos zeigt Europa (ca. 35 % des Umsatzes) einen Übergang von einem Belastungsfaktor zu einem stabilisierenden Anker, wodurch das Abwärtsrisiko reduziert und der Weg für eine Rückkehr zum Wachstum im Jahr 2026 geebnet wird. Ungeachtet der sich verbessernden Fundamentaldaten hat die jüngste Kurskorrektur die Bewertung zurückgesetzt, sodass Elmos derzeit mit einem 2026E-KGV von rund 13,2× (mwb-Schätzung) bewertet wird, deutlich unter dem Peer-Median von etwa 19,4×. Wir betrachten dies als eine attraktive Risiko-Rendite-Konstellation, trotz verbleibender Risiken durch Wechselkurse und die Volatilität kurzfristiger Bestellungen, und erhöhen daher unser Rating auf KAUFEN, wobei wir unser Kursziel von 105,00 EUR beibehalten, was ein Potenzial von etwa 15 % impliziert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se
© 2025 mwb research