Modon erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Harborside 4, einem erstklassigen 54-stöckigen Bauprojekt in der Innenstadt von Jersey City, das im ersten Quartal 2029 800 luxuriöse Mietwohnungen und Eigentumswohnungen bereitstellen wird

Das Joint Venture mit Related und Panepinto unterstützt die Strategie von Modon, sein globales Portfolio durch hochwertige Investitionen und starke internationale Partnerschaften zu diversifizieren.

Modon Holding PSC ("Modon") gab heute ein neues Joint Venture zur Realisierung von Harborside 4 bekannt, einem 54-stöckigen Wohnhochhaus an einem der letzten erstklassigen Standorte am Wasser in der Innenstadt von Jersey City, New Jersey, USA. Modon wird neben dem führenden US-Entwickler Related Companies und dem traditionsreichen Unternehmen Panepinto Properties aus Jersey City ("Joint Venture") eine Mehrheitsbeteiligung halten, was einen weiteren Meilenstein in der Strategie der Gruppe zur Erweiterung ihres diversifizierten globalen Portfolios darstellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251222692783/de/

Harborside 4 render (Photo: AETOSWire)

Harborside 4, entworfen von Handel Architects, wird 800 luxuriöse Mietwohnungen und Eigentumswohnungen in die Innenstadt von Jersey City bringen. Das Gebäude bietet einen unverbauten Blick auf die Skyline von Manhattan und erstklassige Lifestyle- und Hospitality-Annehmlichkeiten, darunter einen exklusiven Fitnessclub und Concierge-Services. Der Standort ist nur wenige Minuten von Manhattan entfernt und über die PATH-Bahnverbindung über den Hudson River sowie Fährverbindungen zu erreichen. Einzelhandels-, Gastronomie- und Gemeinschaftseinrichtungen befinden sich in unmittelbarer Nähe, darunter ein Whole Foods-Markt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Im Rahmen des Entwicklungsplans werden etwa 75 der Wohnapartments für die Vermietung reserviert, um stabile wiederkehrende Einnahmen zu generieren, während die restlichen etwa 25 als Eigentumswohnungen zum Verkauf angeboten werden. Der Baubeginn ist für das erste Quartal 2026 geplant, die Fertigstellung für das erste Quartal 2029.

Das Joint Venture wird die Entwicklung des Projekts gemeinsam überwachen, wobei Related die Leitung der Entwicklung und des Baumanagements, der Vermietung und des Betriebs übernimmt. Related bringt mehr als 50 Jahre Erfahrung in der integrierten Entwicklung und Verwaltung mit, verwaltet ein Vermögen von 70 Milliarden US-Dollar und hat in den letzten zehn Jahren Bauprojekte im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar realisiert. Panepinto Properties, das seit 1977 mehr als 17 Millionen Quadratfuß an Entwicklungsprojekten in Jersey City realisiert hat, bringt fundierte lokale Kenntnisse und ein langjähriges Engagement für die Gemeinde in Jersey City mit. Ein Bankenkonsortium unter der Führung von J.P. Morgan wird die Baufinanzierung für das Entwicklungsprojekt bereitstellen.

S.E. Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Vorsitzender der Modon Holding, sagte: "Harborside 4 ist eine natürliche Weiterentwicklung der globalen Expansion von Modon und spiegelt unser Engagement wider, in vielversprechende Vermögenswerte zu investieren, die langfristigen Wert schaffen. Die Partnerschaft mit Related und Panepinto bringt Institutionen mit der Expertise und dem Ehrgeiz zusammen, lebendige, zukunftsfähige Gemeinden zu gestalten, und stärkt die Position von Modon als vertrauenswürdiger internationaler Investitionspartner. Dieses Projekt stärkt unser internationales Portfolio, unterstützt unsere Diversifizierungsstrategie und unterstreicht die Vision von Modon, hochwertige städtische Standorte in wichtigen globalen Märkten zu entwickeln."

Bill O'Regan, Group CEO von Modon Holding, sagte: "Harborside 4 passt hervorragend zu unserer internationalen Wachstumsstrategie, da es eine erstklassige Entwicklungsmöglichkeit mit einem strukturierten Umsetzungsplan und Partnern mit fundierten Kompetenzen sowie dem Ziel von Modon, seine langfristigen wiederkehrenden Erträge zu steigern, verbindet. Die operative Stärke von Related und die lokalen Kenntnisse von Panepinto schaffen eine Plattform, die auf exzellentes Design und disziplinierte Umsetzung ausgelegt ist. Wir werden Hand in Hand mit Related und Panepinto zusammenarbeiten, um alle kritischen Phasen der Entwicklung zu überwachen und dazu beizutragen, dass Harborside langfristig zu einer gut geführten, leistungsstarken Gemeinde wird. Diese Investition stärkt unsere Vision, die Widerstandsfähigkeit unseres diversifizierten globalen Portfolios aufzubauen und zu verbessern."

Bruce A. Beal, Jr, Präsident von Related Companies, sagte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit dem Team von Modon Holding, um dieses spannende Projekt zu verwirklichen. Mit seiner unvergleichlichen Lage nur wenige Minuten von Manhattan entfernt im schnell wachsenden Jersey City bietet Harborside 4 eine außergewöhnliche Gelegenheit, gemeinsam mit Partnern und Investoren, die unsere Vision von der Schaffung dynamischer städtischer Lebensräume teilen, wunderschöne Wohnungen am Wasser für anspruchsvolle Bewohner zu entwickeln."

Joseph Panepinto, Sr., Gründer und CEO von Panepinto Properties, sagte: "Der Erwerb von Harborside 4 stärkt unsere Rolle bei der laufenden Sanierung der Uferpromenade von Jersey City und darüber hinaus. Ein Gebiet, das einst industriell genutzt wurde, hat sich nach und nach zu einem erstklassigen, modernen Wohn- und Geschäftsviertel entwickelt, das Arbeitsplätze und Einkommen für alle Einwohner der Stadt schafft. Diese Immobilie steht im Einklang mit dieser umfassenderen Vision. Wir engagieren uns weiterhin für das nachhaltige Wachstum der Stadt in ihren verschiedenen Stadtteilen."

Modon hat seinen Hauptsitz in Abu Dhabi und ist an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert. Das Unternehmen ist in verschiedenen Geschäftsbereichen tätig, darunter Immobilien, Gastgewerbe, Vermögensverwaltung, Investitionen, Veranstaltungen und Tourismus. Das internationale Immobilienportfolio von Modon umfasst ein 50-prozentiges Joint Venture zur Errichtung der beiden Bürohochhäuser in der Finsbury Avenue in London in Zusammenarbeit mit British Land und GIC, den Erwerb von La Zagaleta in Spanien, einer der exklusivsten und luxuriösesten Wohnanlagen mit Golfplatz in Europa, sowie eine strategische Investition in das Wellington International Equestrian Showgrounds in Palm Beach County, Florida. Zu den weiteren Vermögenswerten zählen Hotels und Resorts in fünf Ländern auf drei Kontinenten, Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie weltweit bekannte Veranstaltungs- und Ausstellungsorte wie das ADNEC Centre in Abu Dhabi und ExCel London.

Über Modon:

Modon ist eine internationale Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, und an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) notiert. Wir gehören zu den Pionieren der urbanen Innovation und schaffen ikonische Designs und Erlebnisse, die die Erwartungen immer wieder übertreffen. Unsere Hauptgeschäftsbereiche umfassen Immobilien, Gastgewerbe, Vermögensverwaltung, Investitionen, Veranstaltungen und Tourismus. Unser Ziel besteht in der Schaffung langfristiger, nachhaltiger Werte und dem Aufbau der Grundlagen für ein intelligentes, vernetztes Leben.

Über Related Companies

Related Companies ist ein globales Immobilien- und Lifestyle-Unternehmen, das sich durch Innovation auszeichnet und das bedeutendste private Immobilienunternehmen in den Vereinigten Staaten ist. Related wurde vor über 50 Jahren gegründet und ist einer der größten privaten Eigentümer und Erhalter von erschwinglichem Wohnraum in den USA sowie ein voll integrierter, hoch diversifizierter Branchenführer mit Erfahrung in praktisch allen Bereichen der Entwicklung, Akquisition, Verwaltung, Finanzierung, Vermarktung und des Vertriebs. Related hat seinen Hauptsitz in New York City und verfügt über Niederlassungen und große Entwicklungsprojekte in Boston, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Texas, Washington, D.C. und London sowie ein Team von rund 4.000 Fachleuten. Das Unternehmen verfügt über ein Vermögen von über 70 Milliarden US-Dollar, darunter das 28 Hektar große Viertel Hudson Yards auf der West Side von Manhattan, das Deutsche Bank Center am Columbus Circle und The 78 in Chicago. Related wurde vom Fast Company Magazine in die Liste der 50 innovativsten Unternehmen der Welt aufgenommen. Weitere Informationen über Related finden Sie unter www.related.com.

Über Panepinto

Panepinto Properties ist seit 1977 Marktführer und Innovator in der Immobilienentwicklung in Jersey City und engagiert sich in innovativen Immobilienprojekten im In- und Ausland mit Schwerpunkt auf Design und Infrastrukturentwicklung, langfristiger Immobilien- und Vermögensverwaltung sowie zeitgenössischen Kunstdienstleistungen für Wohn-, Büro- und Hotelprojekte. Als unabhängiges Unternehmen arbeitet Panepinto Properties eng mit Finanzinstituten, städtischen und staatlichen Behörden, Ingenieuren, Architekten, Designern und Künstlern zusammen, um sicherzustellen, dass jedes Projekt einzigartig und erfolgreich ist und gleichzeitig Stadtviertel transformiert und belebt, um Wert für die lokale Gemeinschaft zu schaffen.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251222692783/de/

Contacts:

Wenden Sie sich zwecks weiterer Informationen an:

Salma El Baghdadi

press@modon.com

ir@modon.com

www.modon.com

LinkedIn

X

Instagram

Facebook

YouTube