© Foto: Scott Schilke - Sipa USASatellitenkommunikation wird zum Anleger-Magneten. Nicht nur ein Anbieter profitiert - der gesamte Space-Sektor erlebt einen Kursschub.Die Aktie von AST SpaceMobile hat ihre Rallye am Montag fortgesetzt und legte um mehr als 14 Prozent zu. Damit summieren sich die Gewinne der vergangenen drei Handelstage auf über 40 Prozent, seit Jahresbeginn steht ein Plus von über 300 Prozent zu Buche. Auslöser ist vor allem der bevorstehende Start der nächsten Satellitengeneration des Unternehmens. Am Dienstag will AST SpaceMobile seinen ersten Satelliten der neuen "BlueBird"-Generation vom indischen Satish Dhawan Space Center aus ins All bringen. Der ursprünglich für Mitte Dezember geplante Start gilt …Den vollständigen Artikel lesen
