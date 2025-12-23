Mainz (ots) -Vier Schanzen, zehn Tage, zwei Länder: Rund um den Jahreswechsel rückt erneut die Vierschanzentournee in Deutschland und Österreich in den Fokus. Die 74. Auflage des jährlichen Skisprung-Highlights startet am 28. Dezember 2025 in Oberstdorf. Bei "sportstudio live" im ZDF ist das zweite Springen am Donnerstag, 1 Januar 2026, aus Garmisch-Partenkirchen und das dritte Springen am Sonntag, 4. Januar 2026, aus Innsbruck live zu sehen und zu streamen, inklusive der Qualifikationsspringen jeweils am Vortag.Die Springen auf der zweiten und dritten Station der Vierschanzentournee 2025/2026 stehen im Rahmen der langen "sportstudio live"-Übertragungen von diesem und weiteren Wintersport-Weltcups an folgenden Tagen auf dem ZDF-Programm: Am Mittwoch, 31. Dezember 2025, ist "sportstudio live" von 11.20 bis 17.30 Uhr, am Donnerstag, 1. Januar 2026, von 13.50 bis 18.00 Uhr, am Samstag, 3. Januar 2026, von 11.00 bis 18.05 Uhr, und am Sonntag, 4. Januar 2026, von 10.15 bis 18.00 Uhr auf Sendung.Wer gewinnt die 74. Vierschanzentournee?ZDF-Moderatorin Lena Kesting und ZDF-Skisprung-Experte Severin Freund führen durch die Übertragungen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck, Stefan Bier kommentiert die Springen. Als Titelverteidiger geht der Österreicher Daniel Tschofenig an den Start der Tournee, die am 6. Januar 2026 mit dem finalen Springen in Bischofshofen endet. Als Favorit gilt der in der aktuellen Weltcup-Saison dominierende Slowene Domen Prevc, der bisher mit fünf Siegen in Serie beeindruckte. Die Serie riss allerdings am vergangenen Sonntag im schweizerischen Engelberg, traditionell Austragungsort der Generalprobe für die Vierschanzentournee. Dort holte sich der in der Weltcup-Gesamtwertung derzeit zweitplatzierte Japaner Ryoyu Kobayashi, zweimaliger Vierschanzentournee-Gewinner, den Tagessieg. Die beiden deutschen Skispringer Philipp Raimund und Felix Hoffmann, die in Engelberg vierter und dritter wurden, belegen derzeit Platz 4 und 6 in der Weltcup-Gesamtwertung.Tour de Ski und Two Nights TourNoch vor der Übertragung der Qualifikationsspringen der Männer in Garmisch-Partenkirchen sind am Mittwoch, 31. Dezember 2025, ab 11.50 Uhr bei "sportstudio live" im ZDF zwei andere Wintersport-Ereignisse zu erleben: die Tour de Ski im Langlauf-Weltcup mit den Wettbewerben im italienischen Toblach (Moderation: Florian Zschiedrich, Kommentator: Heiko Klasen) und das Weltcup-Skispringen der Frauen in Garmisch-Partenkirchen im Rahmen der Two Nights Tour (Moderation: Lena Kesting, Kommentatorin: Eike Papsdorf). Ab der nächsten Saison werden auch die Skispringerinnen die Vierschanzentournee absolvieren, doch zum Jahreswechsel 2025/2026 treten sie erneut bei der Two Nights Tour in Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf an."sportstudio live" am ersten Januar-WochenendeNeben Vierschanzentournee und Tour de Ski sind am Samstag, 3. Januar 2026, von 11.00 Uhr bis 18.05 Uhr, und am Sonntag, 4. Januar 2026, von 10.15 bis 18.00 Uhr, weitere Wintersport-Weltcups im ZDF zu sehen und zu streamen: der Alpine Ski-Weltcup im slowenischen Kranjska Gora, der Rodel-Weltcup im lettischen Sigulda und der Bob-Weltcup im sauerländischen Winterberg. ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die langen Übertragungsstrecken am ersten Januar-Wochenende.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Wintersport im Livestream (https://www.zdf.de/wintersport-livestreams-live-tv-100)- "sportstudio live" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Wintersport auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/wintersport)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen Wintersport-Saison 2025 2026 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-wintersport-3)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6185298