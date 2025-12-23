2026 wird die gesetzliche Krankenversicherung für viele Versicherte deutlich teurer. Zusatzbeiträge steigen, die Unterschiede zwischen den Kassen wachsen. Welche Krankenkassen besonders stark erhöhen, wo es am günstigsten bleibt - und was Techniker, DAK und Barmer verlangen. Es war zu befürchten: Trotz anderweitiger Zusagen der Politik werden die Krankenkassenbeiträge im Jahr 2026 spürbar steigen. Der gesetzlich vorgegebene durchschnittliche Zusatzbeitrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE