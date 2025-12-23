Die Aktie von PayPal steht sinnbildlich für die Diskrepanz zwischen Börsenstimmung und operativer Entwicklung. Während der Kurs nahe am Jahrestief verharrt, liefern Geschäftszahlen und Kapitalallokation Hinweise darauf, dass der Markt den Zahlungsdienstleister derzeit strenger beurteilt als es die Fundamentaldaten nahelegen. Anhaltende Kursschwäche trotz solider Geschäftsentwicklung Die Kursentwicklung der PayPal-Aktie hat Anleger in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de