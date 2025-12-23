Valley (ots) -Viele Ruheständler haben alles richtig gemacht: Sie haben gespart, investiert und wohnen heute in einer wertvollen Immobilie. Und doch fehlt im Alltag oft genau das, was man sich für diese Lebensphase wünscht: finanzieller Spielraum. Denn das Vermögen ist vorhanden, aber fest gebunden. Vermögensexperte Markus Marquardt zeigt anhand eines typischen Beratungsfalls, wie der Verkauf der eigenen Immobilie mehr Freiheit und spürbar mehr Lebensqualität ermöglichen kann.Für viele Menschen im Ruhestand ist die eigene Immobilie der größte Vermögenswert ihres Lebens. Oft ist sie über Jahrzehnte hinweg abbezahlt worden und steht für Sicherheit. Für viele auch für ein stilles Versprechen an die nächste Generation. Was dabei leicht aus dem Blick gerät: Ein hoher Immobilienwert bedeutet nicht automatisch finanziellen Spielraum im Alltag. Im Gegenteil. Wer sein Vermögen fast vollständig im Eigentum gebunden hat, merkt häufig, dass die monatlichen Möglichkeiten enger werden. Genau dieser Situation begegnet Vermögensexperte Markus Marquardt in seiner Beratung immer wieder. Menschen, die auf dem Papier vermögend sind, im Alltag aber verzichten. Nicht, weil es nötig wäre, sondern aus Vorsicht, aus Gewohnheit oder aus dem Gefühl heraus, das eigene Vermögen nicht antasten zu dürfen."Viele meiner Klienten haben ein Leben lang gelernt, zu sparen", sagt Marquardt. "Die Frage, wie Geld im Alter sinnvoll genutzt werden kann, wurde ihnen nie gestellt." Für ihn geht es deshalb nicht nur darum, Vermögen zu erhalten, sondern darum, es so einzusetzen, dass es den Menschen im Alltag zur Verfügung steht. Jetzt und in den kommenden Jahren. Wie sich dieser Blick verändern kann und welche Rolle der Verkauf der eigenen Immobilie dabei spielen kann, zeigt ein typischer Fall aus seiner Beratungspraxis. Eine Münchnerin im Ruhestand lebt seit Jahrzehnten in ihrer Eigentumswohnung. Sie hat früh vorgesorgt, diszipliniert gespart und damit einen beachtlichen Vermögenswert aufgebaut. Und dennoch fühlt sich ihr Alltag finanziell eingeschränkt an, obwohl die Zahlen etwas anderes vermuten lassen.Immobilienvermögen im Ruhestand: Wenn Sicherheit zur Einschränkung wirdNach außen wirkt bei ihr alles abgesichert. Die Wohnung ist abbezahlt, der Vermögenswert hoch. Im Alltag aber zeigt sich ein ganz anderes Bild. Größere Entscheidungen werden vertagt, Ausgaben genau abgewogen. Dieses Muster kennt Vermögensexperte Markus Marquardt aus seiner Beratung gut. "Viele meiner Klienten haben ihr Vermögen fast vollständig in der eigenen Immobilie gebunden", sagt er. "Sie fühlen sich sicher, trauen sich aber nicht, diese Sicherheit für sich zu nutzen."Der Grund dafür liegt selten in Zahlen oder fehlenden Möglichkeiten. Viel öfter geht es um Gewohnheiten. Jahrzehntelang zu sparen, Rücklagen nicht anzutasten und auf Nummer sicher zu gehen, hat für viele funktioniert. Diese Haltung einfach abzulegen, fällt schwer. "Die größte Blockade liegt selten im Vermögen selbst, sondern im Kopf", sagt Markus Marquardt. Die Sorge, im Alter falsche Entscheidungen zu treffen oder am Ende doch nicht genug zu haben, begleitet viele seiner Klienten. Hinzu kommt das familiäre Umfeld. Viele empfinden es als selbstverständlich, das eigene Vermögen für die nächste Generation zu bewahren. Eigene Wünsche treten dabei in den Hintergrund. Dass dieses Vermögen auch für das eigene Leben gedacht sein könnte, gerät leicht aus dem Blick. Erst wenn diese Zusammenhänge offen benannt werden, entsteht Bewegung.Wenn sich der Blick auf das Vermögen ändertDer Gedanke, die Wohnung zu verkaufen, kommt nicht von heute auf morgen. Für die Frau aus München ist diese Immobilie seit Jahrzehnten gleichbedeutend mit Sicherheit. Hier hat sie gelebt, gespart, abbezahlt. Die Vorstellung, das alles aufzugeben, fühlt sich zunächst falsch an. Nicht, weil sie den Schritt nicht versteht, sondern weil er allem widerspricht, was sie gelernt hat. Die Wohnung ist ihr Zuhause. Ein Ort, an dem die Kinder groß geworden sind. In den Gesprächen mit Markus Marquardt geht es deshalb nicht darum, schnell zu handeln. Im Mittelpunkt stehen ganz praktische Fragen. Was würde ein Verkauf konkret bedeuten? Wie sähe ihr Alltag danach aus? Welche Einnahmen hätte sie, welche Ausgaben? Auch das familiäre Umfeld spielt dabei eine Rolle. Die Sorge, Erwartungen zu enttäuschen oder falsche Entscheidungen zu treffen, ist ein Thema, das viele seiner Klienten beschäftigt."Veränderung braucht Zeit", sagt Marquardt. "Es geht nicht darum, Sicherheiten leichtfertig aufzugeben, sondern sie neu zu ordnen." Erst als klar wird, dass der Verkauf der Wohnung nicht den Verlust von Sicherheit bedeutet, sondern neue Möglichkeiten eröffnet, entsteht eine echte Entscheidungsgrundlage. Nach dem Verkauf verändert sich der Alltag spürbar. Aus einem ständigen Abwägen wird Planbarkeit. Entscheidungen müssen nicht mehr vertagt werden. Das Vermögen ist nicht länger gebunden, sondern verfügbar. Sie weiß, was möglich ist und was nicht. Genau das bringt Ruhe. Es geht nicht darum, plötzlich mehr auszugeben, sondern darum, sich nicht mehr einschränken zu müssen, obwohl es eigentlich keinen Grund dafür gibt. "Viele erleben nach diesem Schritt eine große Entlastung", beobachtet Marquardt. "Nicht, weil sie ihr Leben komplett umkrempeln, sondern weil sie wissen, dass sie es könnten." Für viele beginnt finanzielle Freiheit genau an diesem Punkt. 