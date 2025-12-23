Wien (www.anleihencheck.de) - Bei langlaufenden Anleihen hat das Jahr 2025 Renditesprünge nach oben gebracht, wie es sie am Rentenmarkt nur selten gibt, spiegelbildlich brachen die Kurse der Zinspapiere zeitweise regelrecht ein, so die Experten von "FONDS professionell".Investoren würden mit zunehmendem Argwohn auf die wachsenden Schulden der Staaten schauen. Teilweise müssten bonitätsstarke Unternehmen für ihre Bonds inzwischen weniger Zinsen bieten als für die Staatsanleihen ihrer Heimatländer gefordert würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
