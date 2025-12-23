Der ZF-Konzern gibt seine Geschäftseinheit für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) mit Compute Solutions, smarten Kameras, Radartechnologie und Fahrerassistenz-Softwarefunktionen an den US-amerikanischen Innenraumelektronik-Spezialisten Harman International ab. Als Unternehmenswert wurden 1,5 Milliarden Euro vereinbart, wie der Zulieferer vom Bodensee mitteilt. Auf welche Art und Weise Harman diesen Betrag bezahlt, gibt ZF aber nicht an. Klar ist nur: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net