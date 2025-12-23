Baden-Baden (ots) -Thementag im Radioprogramm von SWR Kultur am 1. WeihnachtsfeiertagMit einem Thementag widmet sich das Radioprogramm von SWR Kultur am 1. Weihnachtsfeiertag der zeitlosen Kraft der Psalmen. Die Sendungen erkunden aus unterschiedlichen Perspektiven die Wirkung der Psalmen über Jahrhunderte, Konfessionen und kulturelle Grenzen hinweg.Konzerte am Morgen und am MittagDen Auftakt macht das Morgenkonzert um 10:04 Uhr - eine musikalische Reise durch alte und neue Vertonungen zweier Psalmen, die für das Weihnachtsfest eine wichtige Rolle spielen: "Der Herr ist König" und "Singet dem Herrn ein neues Lied". In "SWR Kultur Glauben" ab 12:04 Uhr richtet Ulrich Land den Blick auf die Sonne als Ur- und Glaubenssymbol - und auf ihre leuchtende Präsenz in den Psalmen. Im Mittagskonzert "Mein Psalm" um 12:30 Uhr sprechen prominente Menschen über Texte, die ihnen Kraft schenken. Mit dabei: Margot Käßmann, Anselm Grün, Zen-Meisterin Doris Zölls, Schriftstellerin Mithu Sanyal, Tenor Julian Prégardien und Islamwissenschaftler Muhammad Sameer Murtaza teilen ihre persönlichen "Psalmen". Dazu gibt es passende Musik.Vielfältiges Programm am NachmittagUm 15:04 Uhr spricht Abt Nikodemus Schnabel von der Dormitio-Abtei Jerusalem über die Bedeutung der Psalmen im klösterlichen Alltag - und über ihre Strahlkraft in einer Stadt, die täglich mit Konflikten ringt. Bettina Winkler porträtiert in "SWR Kultur Alte Musik" um 16:04 Uhr den Renaissance-Komponisten Jan Pieterszoon Sweelinck, dem es trotz calvinistischer Restriktionen gelang, allen Psalmen klingende Gestalt zu geben.Themenabend mit GesprächDer Themenabend um 20:03 Uhr versammelt die Lyrikerin Nora Gomringer, den katholischen Theologen Egbert Ballhorn, den Rabbiner Walter Rothschild und den Dirigenten Yuval Weinberg mit Moderator Gregor Papsch zur Frage: Was können Psalmen heute noch bewirken? Welches Sehnsuchts-Potenzial steckt in diesen Texten? Musik des SWR Vokalensembles verbindet das Gespräch, gefolgt von Leonard Bernsteins "Chichester Psalms" und Poetry Slams junger Autorinnen und Autoren. Zum Abschluss in "Lost in music" um 23:03 Uhr erkunden Stuttgarter Schülerinnen und Schüler in eigenen Texten und Klangcollagen, was sie bewegt - und ob man es "Psalmen" nennen darf."Psalmen" in SWR KulturAlle Inhalte gebündelt auf SWRKultur.de und unter https://www.swr.de/kultur/musik/die-psalmen-zeitlose-poesie-zwischen-sehnsucht-und-hoffnung-100.htmlWeitere Informationen unter: http://swr.li/swr-kultur-thementag-psalmenFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6185367