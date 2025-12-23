Trotz der seit mehreren Jahren anhaltenden Rekordfahrt des Goldpreises rechnen viele Goldexperten nicht mit einem Trendwechsel nach unten. Nachfolgend erfahren sie, warum bei Gold weiterhin die Kaufargumente überwiegen. Viele Banken und Vermögensverwalter räumen der altbewährten Krisenwährung auch für 2026 weiterhin signifikantes Kurspotenzial. So gehen etwa die Bank of America, HSBC und Société Générale davon aus, dass der Goldpreis im Laufe des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE