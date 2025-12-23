© Foto: Seth Wenig/AP/dpaAnalysten sind so optimistisch wie seit Jahren nicht mehr. Kaufempfehlungen häufen sich, doch die Stimmung ist nicht überall gleich. Welche Sektoren bevorzugt werden und wo Skepsis herrscht.Zum Jahresende zeigt sich ein deutlich optimistisches Bild unter den Analysten für Aktien aus dem S&P 500. Nach Daten von FactSet liegen aktuell 12.696 Analystenbewertungen für die Indexmitglieder vor. Davon entfallen 57,5 Prozent auf Kaufempfehlungen, 37,7 Prozent auf Halteempfehlungen und lediglich 4,8 Prozent auf Verkaufsempfehlungen. Der Anteil der Kaufempfehlungen liegt damit über dem Fünfjahresdurchschnitt von 55,5 Prozent zum jeweiligen Monatsende. Gleichzeitig fällt der Anteil der …Den vollständigen Artikel lesen
