Von heute auf morgen den Job hinwerfen und nie wieder einen Tag arbeiten. Wer das erreichen will, der braucht ein ordentliches Vermögen. So viel Geld benötigen Sie exakt, um den Status Lean FIRE zu erreichen: Eines Tages nie wieder arbeiten gehen, sondern einfach das Leben genießen, weil die Erträge aus dem Portfolio die eigenen Ausgaben decken? Was für viele Menschen wie ein Traum klingt, haben bereits zuvor einige erreicht. Denn wer 25- bis 33-mal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE