BlackRock sieht Bitcoin als eines der größten Investment-Themen

Bitcoin notiert bei rund 88.000 US-Dollar und zeigt volatile Entwicklungen mit schnellen Richtungswechseln. Auf Jahressicht steht eine negative Performance von rund minus sechs Prozent zu Buche, und die Bilanz von 2025 hängt von den verbleibenden Handelstagen ab.

BlackRock hebt Bitcoin-ETF prominent hervor

Auf der offiziellen US-Website von iShares präsentiert BlackRock in einem "2025 Investing Wrapped" den iShares Bitcoin Trust ETF an erster Stelle. Dies deutet darauf hin, dass Bitcoin als strukturell relevantes Investmentthema eingeordnet wird.

Die prominente Platzierung stärkt die institutionelle Glaubwürdigkeit von Bitcoin. BlackRock positioniert es als zentrales Element moderner Portfolios, unabhängig von kurzfristiger Volatilität.

Layer-2-Lösungen als potenzieller Bullenmarkt-Treiber

Eine stärkere Adaption von Bitcoin-Layer-2-Technologien kann einen Bullenmarkt befeuern, indem sie schnellere Transaktionen, geringere Gebühren und neue Anwendungsfälle ermöglichen. Dies steigert die reale Nutzung und Nachfrage nach BTC bei fixer Knappheit.

Dadurch wird Bitcoin attraktiver für Zahlungen, DeFi-Anwendungen oder programmierbare Logik. Mehr Nutzung bedeutet strukturell bullischen Druck durch wachsende Nachfrage.

Bitcoin Hyper Presale weckt Fantasie

Bitcoin Hyper positioniert sich als neues Layer-2 für Bitcoin mit Integration der Solana Virtual Machine für schnelle und parallele Verarbeitung von Smart Contracts. Dies schafft eine performante Rechenschicht bei erhaltener Sicherheit des Mainnets.

Der Presale hat rund 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit HYPER-Token für Gebühren, Governance und Staking bei etwa 39 Prozent jährlicher Rendite. Der Preis steigt schon morgen, was frühe Buchgewinne ermöglicht.

