Bloomberg-Stratege warnt: Bitcoin könnte auf 10.000 US-Dollar fallen

Bitcoin und extreme Kursziele gehören zusammen, doch die aktuelle Prognose von Mike McGlone, Senior Commodity Strategist bei Bloomberg Intelligence, sorgt für Aufsehen. Er stellt für 2026 einen Rückgang auf 10.000 US-Dollar in den Raum, was einem Minus von über 90 Prozent vom Allzeithoch bei rund 126.000 US-Dollar entsprechen würde.

McGlones Trefferquote und Argumentation

McGlone lag in der Vergangenheit teilweise richtig, etwa mit seiner Prognose aus 2020, dass Bitcoin bis 2025 die 100.000-US-Dollar-Marke erreichen könnte, als der Kurs noch bei rund 10.000 US-Dollar notierte. Weniger treffsicher war seine Vorhersage aus 2018 für einen Rückgang auf 1.000 US-Dollar, als Bitcoin auf rund 3.000 US-Dollar fiel.

Er begründet die aktuelle Einschätzung damit, dass Bitcoin viele positive Entwicklungen bereits eingepreist habe, wie Spot-ETFs, Engagement großer Vermögensverwalter, positive politische Äußerungen in den USA und breite Mainstream-Präsenz. Zudem belaste die Fragmentierung durch rund 28 Millionen gelistete Kryptowährungen den Markt, und Bitcoin hänge stärker von politischen Rahmenbedingungen ab.

Gegenargumente aus der Community

Viele Beobachter halten McGlones Begründung für zu kurz gegriffen, da Bitcoin technisch unabhängig von staatlicher Kontrolle nutzbar bleibt durch Peer-to-Peer-Transaktionen. Die institutionelle Beteiligung wird als langfristiger Prozess gesehen, und Bitcoin unterscheidet sich strukturell durch Dezentralität von vielen anderen Projekten.

Historisch fielen Einbrüche nach Halving-Zyklen geringer aus, und Spot-ETFs mit 57 Milliarden US-Dollar Investitionen stabilisieren. Ein Rückgang auf 50.000 US-Dollar wird aus makroökonomischen Gründen nicht ausgeschlossen, auf 10.000 US-Dollar jedoch als unwahrscheinlich eingestuft.

