Bitcoin bei 87.500 US-Dollar: Ist die Santa-Rallye abgesagt?

Der Kryptomarkt steht kurz vor Weihnachten unter erheblichem Druck, während Bitcoin bei rund 87.500 US-Dollar stagniert. Die Euphorie aus dem dritten Quartal mit Rekordhöchsten über 126.000 US-Dollar ist verflogen, und technische Indikatoren sowie Fed-Signale dämpfen die Stimmung.

Bitcoin kämpft um positiven Jahresabschluss

Bitcoin erlebt eine spürbare Korrektur, nach einem Test der 84.000-US-Dollar-Marke in der Vorwoche und fehlendem Ausbruch über 90.000 US-Dollar. Der Preis befindet sich in einer kritischen Konsolidierungsphase.

Belastend wirken ETF-Abflüsse durch Gewinnsicherung institutioneller Anleger, Fed-Signale zur Inflation und Zinspolitik sowie Liquidationen von über 500 Millionen US-Dollar an Long-Positionen, die den Verkaufsdruck verstärkten.

Santa-Rallye auf wackligen Beinen

Die klassische Santa-Rallye umfasst die letzten fünf Handelstage des Dezembers und die ersten zwei des neuen Jahres, mit einem Fenster ab dem 24. Dezember. Historisch endet der Dezember in 50 Prozent der Fälle positiv.

Die Rallye steht auf wackligen Beinen, ohne Wiederstärken der Käufer bei 88.000 US-Dollar droht ein frostiger Jahresausklang.

Bitcoin Hyper Presale als Layer-2-Hoffnung

Layer-2-Lösungen könnten die Lethargie durchbrechen, indem sie Transaktionen off-chain abwickeln für reduzierte Gebühren und höhere Geschwindigkeiten. Dies erweitert Bitcoins Nutzen für DeFi, Smart Contracts und alltägliche Zahlungen.

Bitcoin Hyper integriert die Solana Virtual Machine für parallele Verarbeitung und Performance wie bei Solana, abgesichert durch Bitcoin. Der Presale hat über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit Staking bei rund 39 Prozent APY.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.