Wien (www.fondscheck.de) - Der tägliche Einblick, wie genau das Geld investiert ist, gilt als einer der großen Vorzüge von börsengehandelten Fonds (ETFs), so die Experten von "FONDS professionell". Doch in Europa habe sich eine Tür geöffnet, die den Anbietern eine Abkehr von dieser Transparenz ermögliche. Das Vorbild sei der US-Markt. Hier habe die Wertpapieraufsicht SEC bereits im Jahr 2019 die Option eingeräumt, vom Gebot der täglichen Offenlegung des Portfolios abzuweichen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
