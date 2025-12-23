DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. Dezember bis Montag, 29. Dezember (vorläufige Fassung)
=== M I T T W O C H, 24. Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 224.000 *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland Verkürzter Handel in Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Singapur, USA D O N N E R S T A G, 25. Dezember 2025 *** - JP/BoJ Gouverneur Ueda, Rede bei Treffen des Japan Business Federation Council - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong, Südkorea, Singapur, USA - Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong F R E I T A G, 26. Dezember 2025 - US/Börsenfeiertag Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Australien, Belgien, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Hongkong ===
© 2025 Dow Jones News