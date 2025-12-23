Ziel der Zusammenarbeit ist es, gemeinsam datengestützte Finanzlösungen zu entwickeln, den Zugang zu KMU-Finanzierungen zu erweitern und Unternehmensinnovationen in der sich wandelnden Wirtschaftslandschaft der Vereinigten Arabischen Emirate zu beschleunigen.

Comera Financial Holdings, Teil der Royal Group aus Abu Dhabi, und SC Ventures haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, in der sie eine strategische Zusammenarbeit zur gemeinsamen Erforschung neuer Möglichkeiten zur Stärkung des KMU-Segments ankündigen. Die Initiative spiegelt die gemeinsame Vision wider, technologiebasierte Finanzlösungen voranzutreiben, die mit den wirtschaftlichen Prioritäten der VAE im Einklang stehen und eine nachhaltige Entwicklung in Schlüsselbranchen unterstützen.

Akhtar Saeed Hashmi, Managing Director Group CEO of Comera Financial Holdings, and Alex Manson, CEO of Standard Chartered Ventures, sign an MoU announcing a strategic collaboration. (Photo: AETOSWire)

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben Comera Financial Holdings und SCV mehrere Bereiche skizziert, in denen ihr kombiniertes Fachwissen einen erheblichen Mehrwert für Unternehmen schaffen kann. Ein Schwerpunkt wird auf Finanzlösungen liegen, die auf Unternehmen mit umfangreichen KMU-Netzwerken zugeschnitten sind. Dazu können Innovationen in den Bereichen Supply Chain Finance, Optimierung des Betriebskapitals und sektorspezifische Finanzierungsrahmen gehören. Durch die Kombination der expandierenden Fintech-Plattformen von Comera mit der Expertise von SC Ventures in den Bereichen Venture Building und Kreditauskunft wollen beide Organisationen Lösungen anbieten, die die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen stärken und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt beschleunigen.

Die Unternehmen werden auch weitere Möglichkeiten für strategische Partnerschaften prüfen, darunter potenzielle Investitionen, die gemeinsame Entwicklung neuer Finanzmodelle und eine intensivere Zusammenarbeit bei ausgewählten Geschäftsinitiativen. Dieser Ansatz soll Innovationen vorantreiben, ein abgestimmtes Wachstum fördern und die Bereitstellung umfassender Finanzlösungen in großem Maßstab unterstützen.

Akhtar Saeed Hashmi, Geschäftsführer und CEO der Comera Financial Holdings, erklärte: "Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, eine zukunftsorientierte Finanzinfrastruktur für die VAE aufzubauen. Durch die Zusammenarbeit mit SC Ventures wollen wir innovative, digital gestützte Finanzierungsmodelle einführen, die die Wachstumsambitionen von KMU und großen Unternehmen gleichermaßen unterstützen."

Alex Manson, CEO von Standard Chartered Ventures, kommentierte: "Bei SC Ventures bauen wir Unternehmen auf, die echte Probleme lösen. Die Partnerschaft mit Comera ermöglicht es uns, gemeinsam eine digitale Infrastruktur zu schaffen, die KMUs die Tools, Erkenntnisse und den Zugang bietet, die sie benötigen, um in einer innovationsgetriebenen Wirtschaft erfolgreich zu sein."

Comera Financial Holdings und SC Ventures werden die identifizierten Möglichkeiten weiterhin evaluieren, mit dem Ziel, eine langfristige Zusammenarbeit aufzubauen. Weitere Updates werden im Laufe der Entwicklung bekannt gegeben.

Über SC Ventures

SC Ventures baut bahnbrechende Unternehmen im Bankwesen und darüber hinaus auf und investiert in diese. SC Ventures von Standard Chartered bietet eine Plattform für Unternehmen, um zusammenzuarbeiten und gemeinsam Fintech-Ökosysteme zu schaffen, um die Zukunft des Finanzwesens neu zu gestalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.scventures.io und folgen Sie SC Ventures auf LinkedIn.

Über Comera Financial Holdings

Comera Financial Holdings, Teil der Royal Group aus Abu Dhabi, ist eine diversifizierte Fintech- und Finanzdienstleistungsgruppe, die integrierte Lösungen in den Bereichen Zahlungsverkehr, Kreditvergabe, Lieferkettenfinanzierung und digitale Finanzinfrastruktur anbietet und damit nahtlose, konforme und skalierbare Finanzdienstleistungen für Verbraucher, KMUs und Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und darüber hinaus ermöglicht.

