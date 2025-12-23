Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 23
[23.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.12.25
|IE000LZC9NM0
|7,300,494.00
|USD
|0
|58,371,992.22
|7.9956
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.12.25
|IE000DOZYQJ7
|3,183,004.00
|EUR
|0
|17,840,623.97
|5.605
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.12.25
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|367,011.89
|10.6888
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|23.12.25
|IE000XIITCN5
|421,779.00
|GBP
|0
|3,396,555.73
|8.0529
