Das belgische Unternehmen hat nach einer Finanzierungs- und Refinanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro die Bewertungsmarke von einer Milliarde Euro überschritten.

I-care gibt den Abschluss einer Finanzierungs- und Refinanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro bekannt, die als Runde für bestehende Aktionäre und Mitarbeiter durchgeführt wurde. Auf Grundlage dieser Runde erreicht die Bewertung der Gruppe 1 Milliarde Euro, wodurch I-care zum Einhorn wird.

"Ein Einhorn zu werden, ist ein symbolischer Meilenstein. Um dies zu erreichen, haben wir uns entschieden, zu investieren, bevor wir die Früchte ernten: Wir haben auf KI gesetzt, als noch wenige daran glaubten, wir haben Forschung und Entwicklung priorisiert und wir haben unsere eigene Produktionseinheit aufgebaut. Diese Entscheidungen waren manchmal schwierig, aber sie waren unerlässlich, um an der Spitze zu bleiben. Heute bestätigen unsere Ergebnisse, dass diese Strategie die richtige war", erklärt Fabrice Brion, CEO von I-care.

Diese Finanzierungsrunde ist der erste Schritt eines dreistufigen Entwicklungsplans. Nach der Operation "Eau Rouge" im Jahr 2022, durch die I-care zum Weltmarktführer im Bereich der vorausschauenden Wartung wurde, hat sich das Unternehmen nun ein klares Ziel gesetzt: sein Wachstum zu beschleunigen, um seinen Marktanteil zu erhöhen.

Die zweite Phase dieses Plans wird 2026 gestartet und zielt darauf ab, externe Investoren zu gewinnen.

Die dritte Phase entspricht einem Börsengang, den I-care im vergangenen Frühjahr verschoben hat.

In zwanzig Jahren hat I-care ein unternehmerisches Abenteuer, das in Mons, Belgien, begann, zu einem internationalen Konzern gemacht. Heute verzeichnet das Unternehmen einen konsolidierten Jahresumsatz von über 100 Millionen Euro, einen Auftragsbestand von mehr als 200 Millionen Euro und beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter. In den letzten acht Jahren hat I-care auch eine Strategie des externen Wachstums verfolgt und acht Unternehmen übernommen und integriert, von denen mehrere ihren Sitz im Ausland haben.

Seit der Aufnahme der Produktion seiner Sensoren der neuen Generation und der Einführung des Wi-care as a Service-Modells, einer All-in-One-Lösung auf Abonnementbasis, verzeichnet I-care ein starkes Wachstum. Die Industrie-4.0-Fertigungsanlage der Gruppe ermöglicht nun eine schnelle Steigerung des Produktionsvolumens mit einer angekündigten Produktionskapazität von bis zu 2.000 Sensoren pro Tag. Die KI-basierte Plattform I-see überwacht mehr als 150.000 Sensoren, um Ausfälle zu antizipieren und die Wartungsarbeiten für Kunden zu optimieren.

"Der Bereich der vorausschauenden Wartung wächst weltweit mit zweistelligen Raten. I-care verfügt nun über alles, was es braucht, um eine führende Rolle in diesem Markt zu spielen", sagt Arnaud Stiévenart, Mitbegründer der Gruppe.

Über I-care

Die I-care-Gruppe ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der vorausschauenden Wartung und überwacht weltweit Hunderttausende von Industriemaschinen mit fortschrittlichen Technologien darunter unsere eigenen Wi-care-Vibrationssensoren.

Unsere Mission ist es, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt funktioniert. I-see, unsere KI-gesteuerte Plattform, lässt sich dank ihrer offenen API mühelos in I-care-Lösungen und externe Systeme integrieren. Sie sammelt Daten aus allen PdM-Techniken, liefert Monate im Voraus Vorhersagen zu Geräteausfällen und versorgt externe Systeme mit wichtigen Erkenntnissen zur Optimierung der Wartungsarbeiten.

I-care wurde 2004 in Belgien gegründet, beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, betreibt 36 Niederlassungen in 16 Ländern (Asien-Pazifik, EMEA und USA) und bietet Kunden in mehr als 55 Ländern weltweit Fachwissen in den Bereichen Zuverlässigkeit und vorausschauende Wartung.

I-care wurde für seine Innovationen mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter der ADM Supplier Award 2024 für Zuverlässigkeitsdienstleistungen, der Factory Innovation Award auf der Hannover Messe und der 2025 Solutions Award auf der Reliability Conference. Weitere Informationen finden Sie www.icareweb.com.

